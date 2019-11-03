Герус пообещал снизить цены на электричество

Новости Украины:По словам Андрея Геруса новый тариф будет ниже, чем был в 1 полугодии 2019 года.

Все небытовые потребители в ОЭС Украины в октябре-ноябре получат меньшие счета на электроэнергию, снижение по сравнению с июлем будет достигать 15%-17%. Об этом сообщил представитель Президента в Кабмине, народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Facebook.

"Все небытовые потребители в ОЭС Украины в октябре-ноябре получат меньшие счета на электроэнергию, где тариф будет на 40-45 коп. ниже, чем был в июле (снижение на 15%-17%). Новый тариф будет ниже, чем был в 1 полугодии 2019 года до введения новой модели рынка. Октябрь показал, что рынок уже понемногу работает с элементами реальной конкуренции", - зауважиа он.

Также Герус отметил значительное улучшение в октябре на рынке электроэнергии (на рынке на сутки вперед).

"Объем дефицитов уменьшился во все часы, кроме трех (кроме 7-го, 8-го и 12-го). В вечерние и ночные часы объемы дефицитов уменьшились вдвое. Все еще большие дефициты остаются в два проблемных часа: восьмой и 24-ый... Средневзвешенная биржевая цена электроэнергии в октябре снизилась на 7 копеек по сравнению с сентябрем и на 13 копеек по сравнению с августом - составила 1,53 грн/кВт-час ", - сообщил он.

По его словам, по этим ценам рынка на сутки вперед "больше всего работают угольные электростанции, 80% которых принадлежат группе компаний ДТЭК". "Таким образом, с 1 сентября были снижены тарифы за счет государственных компаний, а в октябре-ноябре будут снижены за счет и частных. Если пояса затягивать, то всем. Это требовало немного времени, но обещание о снижении никто не забыл", - отметил Герус.

При этом он заявил, что отдельной проблемой остается завышенная цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове, "где "немонополист" владеет 90% генерирующих мощностей, и в результате злоупотребления монопольным положением цена там на 22% выше, чем в ОЭС Украины (по состоянию на октябрь)". "Решение проблемы Бурштынского острова сейчас является приоритетом №1", - подчеркнул нардеп.

В то же время Герус рассказал, что импорт из РФ и Беларуси в октябре осуществлялся исключительно на украинский "рынок на сутки вперед", что было разрешено законом от 2017 года. "Импорт по двусторонним договорам в октябре не осуществлялся. Последнюю неделю октября импорт был убыточен, поэтому некоторые компании прекратили такой импорт в ноябре. В первые дни ноября импорт также убыточный (но это не освобождает от уплаты импортной пошлины в государственный бюджет Украины)", - сообщил он.

"Цена электроэнергии на бирже (на рынке на сутки вперед) продолжает демонстрировать снижение, несмотря на похолодание. На завтра - 1,35 грн за кВт-ч, что является самой низкой ценой рабочего дня с момента запуска новой модели рынка (с 1 июля). Это на 25 коп. или на 16% ниже, чем цена в августе", - подчеркнул представитель Президента в Кабмине.

По его словам, "такое снижение означает, что "немонополист "недозаработает 5-6 млрд грн в годовом измерении, а соответствующие средства останутся в украинской экономике, бюджетных учреждений, коммунальных предприятий".

"Центрэнерго с 1 ноября 90% своей электроэнергии продает на бирже/рынке на сутки вперед (вместо двохстороних договоров)", - также рассказал Герус.