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Промышленность стала меньше платить за электроэнергию
12:00 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Цены на электроэнергию для промышленности снизились на 10%.

После запуска рынка электрической энергии цены на нее во многих областях страны снизились на 10-12%.

Об этом говорится в заявлении Комитета по развитию промышленности и инфраструктуры Союза украинских предпринимателей.

"В Украине всегда были проблемы с монополизацией в энергетической отрасли. Это создавало и создает проблемы с конкурентоспособностью промышленных предприятий, работающих в Украине", - говорится в сообщении.

"СУП внимательно наблюдает за ситуацией и с радостью сообщает, что за последние месяцы цены на электроэнергию во многих областях Украины снизились примерно на 10-12%", - сообщили в бизнес-ассоциации.

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Там отметили, что снижение цен на электроэнергию является "первым шагом" в борьбе за "конкуренцию за инвестиции". В СУП также подчеркнули важность улучшения условий подключения к электроэнергии.

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Электроэнергия, Электричество, Свет.
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