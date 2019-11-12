В Раде обсуждают варианты уменьшения давления на бизнес

Новости Бизнеса:Верховная Рада планирует внести изменения в законодательство для того, чтобы помочь украинскому бизнесу.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2172 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора".

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Законопроектом предлагается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Хозяйственный кодекс Украины, законы Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции", "Об общей безопасности непищевой продукции", "О регулировании градостроительной деятельности", "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", "О Национальной полиции" изменения, направленные на совершенствование системы государственного рыночного надзора за безопасностью продукции, которая вводится в оборот и распространяется на территории Украины", - говорится в сообщении.

Проект закона в первом чтении поддержали 310 народных депутатов при минимально необходимых 226.