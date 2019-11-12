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В Раде обсуждают варианты уменьшения давления на бизнес

В Раде обсуждают варианты уменьшения давления на бизнес
16:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Верховная Рада планирует внести изменения в законодательство для того, чтобы помочь украинскому бизнесу.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2172 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора".

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Законопроектом предлагается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Хозяйственный кодекс Украины, законы Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции", "Об общей безопасности непищевой продукции", "О регулировании градостроительной деятельности", "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", "О Национальной полиции" изменения, направленные на совершенствование системы государственного рыночного надзора за безопасностью продукции, которая вводится в оборот и распространяется на территории Украины", - говорится в сообщении.

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Проект закона в первом чтении поддержали 310 народных депутатов при минимально необходимых 226.

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Верховная Рада, ВРУ, Законопроект.
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