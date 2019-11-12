Ликвидация схем при оценке недвижимости: в Раде пришли к компромиссу

Новости Бизнеса:Рада поддержала в 1-м чтении компромиссный законопроект 2047-д о ликвидации схем при оценке недвижимости.

Верховная Рада Украины приняла за основу компромиссный законопроект о ликвидации схем при оценке недвижимости (2047-д).

Документ на пленарном заседании во вторник в первом чтении поддержали 378 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

В парламенте было зарегистрировано три законопроекта, которые предлагают разные механизмы ликвидации схем в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости. Законопроекты 2047 и 2047-1 не нашли поддержки в профильном парламентском комитете, после чего возникли сомнения в прозрачности такого решения. Вследствие этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил членам комитета пройти проверку на полиграфе для возобновления доверия к ним.

"Мы нашли компромисс и во фракции и в комитете (по вопросам финансов, налоговой и таможенной политкии – ред.)", – отметила народный депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа, выступая с трибуны Верховной Рады.

Законопроект предлагает с 1 января 2020 году ввести упрощенный метод оценки объектов недвижимости, предполагающий их автоматическую оценку. В случае несогласия с оценкой стоимости, которую модуль определит автоматически, граждане смогут получить ее у оценщика и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это предусматривает текущая процедура, свидетельствует текст документа.

При этом нотариусы должны получить право бесплатного доступа к базе для проверки данных об оценке недвижимости.

Оплата за формирование справок предлагается в размере 2,5% прожиточного минимума, а за регистрацию отчетов об оценке и информации из них в базе – 10%, свидетельствует документ.

Народные депутаты также предусмотрели сокращенный срок подготовки законопроекта ко второму чтению.