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Кабмин выделяет дополнительные средства на проекты по утеплению домов

Кабмин выделяет дополнительные средства на проекты по утеплению домов
19:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Кабмин выделил 1,2 миллиарда дополнительно на термодернизацию жилых домов.

Кабинет министров на своем заседании сегодня, 6 ноября, выделил 1,2 млрд грн дополнительно на мероприятия по термомодернизации многоквартирных жилых домов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Кабинет министров на своем заседании выделил 1,2 млрд грн, которые позволят внедрить более 2041 проектов по термомодернизации многоквартирных жилых домов и уменьшить их потери на тепловую энергию от 20% до 50% в зависимости от выбранного типа термомодернизации", - говорится в сообщении.

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В 2020 году продолжится действие государственной программы "теплых кредитов" - поддержки по механизму удешевления кредитов, выданных населению и ОСМД на реализацию энергоэффективных мероприятий.

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Сперва предусмотренный объем финансирования в 2020 году составил 400 млн грн. Еще 1,6 млрд грн было направлено на пополнение уставного капитала Фонда энергоэффективности, который формируется для предоставления грантов (безвозмездной финансовой помощи) для частичного возмещения стоимости мероприятий по энергоэффективности среди многоквартирных домов, в которых созданы ОСМД.

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Кабмин, Термомодернизация, Утепление домов.
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