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Владельцев недвижимости могут обязать оформлять права аренды или собственности на земучастки

Владельцев недвижимости могут обязать оформлять права аренды или собственности на земучастки
15:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Законопроект об обязательном оформлении прав на земучастки под недвижимостью обеспечит поступления в местные бюджеты, считают в "Слуге народа".

Законопроект об обязательном оформлении прав на земельные участки и уплате собственниками налога на недвижимость обеспечит дополнительные поступления в бюджеты органов местного самоуправления.

"В столице под недвижимостью - более 10 тыс. земельных участков, на которые не оформлены права аренды или собственности. Мы будем инициировать законопроект, который обяжет владельцев недвижимости оформить земельный участок и платить налог, так как на этом участке расположена недвижимость, приносящая доход", – сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк (фракция "Слуга народа").

По ее словам, в законопроекте должна быть закреплена максимально простая процедура оформления участка под недвижимость с минимумом необходимых документов и максимально сжатыми сроками их рассмотрения.

"Чтобы оформить участок под недвижимостью, сегодня необходимо 55 бумажных документов (причем они могут дублироваться) и 17 раз столкнуться с чиновниками или землеустроителями. От такого количества документов и встреч желание что-либо оформлять и платить налоги пропадает", – сказала Шуляк.

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Как отметила депутат, грамотное администрирование налога на недвижимость, ведение базы собственников и взаимодействие города с органами ГФС позволят увеличить поступления в местные бюджеты по сравнению с доходами от уплаты паевого взноса, который отличается высоким коррупционным риском.

"Европа давно научилась работать с налогом на недвижимость. Украина с 2015 года его тоже активно администрирует. 2018 год стал переломным – объем налога на недвижимость превысил поступления от паевого участия. Налог на недвижимость прозрачен и понятен, если с ним работать, поступления в бюджет точно не пострадают", – считает Шуляк.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о стимулировании инвестиционной деятельности, предусматривающий, в частности, отмену обязательного паевого взноса при строительстве объектов с 2021 года.

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Аренда, Собственность, Земельные участки, Слуга народа, Елена Шуляк.
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