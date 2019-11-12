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Украинцы пересаживаются на электрокары: на 40% больше в 2019 году

Украинцы пересаживаются на электрокары: на 40% больше в 2019 году
16:08 Сегодня Телеграф Фото: Википедия

Новости Бизнеса:Самыми популярными экологичными авто среди украинцев стали Nissan Leaf и Tesla Model S.

Как сообщает "Укравтопром" с начала 2019 года украинцы купили и и поставили на учет 6247 электромобилей. Эта цифра на 37% больше, чем в 2018 году.

Эксперты подсчитали, что в текущем году украинцы стали владельцами 5789 новых легковых автомобилей и 458 – коммерческих. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, спрос на легковые электромобили вырос на 37%, тогда как на коммерческие - почти вдвое.

Рынок коммерческих автомобилей на электротяге продолжает формироваться в основном за счет импортного секонд-хенда, доля которого составила 96%. А большая часть регистраций пришлась всего на две модели: Renault Kangoo Z.E. — 420 шт. (403 б/у и 17 новых) и Nissan e-NV200 — 21 шт. (20 б/у и 1 новая).

Самым популярным электрокаром на украинском рынке остается NISSAN Leaf. С января по октябрь 2763 авто этой марки пополнили автопарк страны. На втором месте TESLA Model S, автомобили этой модели с начала года выбрали 489 автомобилистов.

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На рынке легковых электрокаров также доминировали подержанные машины. За 10 месяцев текущего года из 5789 зарегистрированных авто только 498 были новыми.

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Автомобиль, Авторынок, Рынок, Nissan Leaf, Электрокары.
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