Скачать
Среда, 13.11.2019
Итоги дня 12 ноября: Вятрович в Раде, заседание ТКГ и новый "кнопкодав"
Итоги дня 12 ноября: Вятрович в Раде, заседание ТКГ и новый "кнопкодав"
Законопроекты о земле: повестка работы Рады 13 ноября
Законопроекты о земле: повестка работы Рады 13 ноября
Украинские красотки: Бех-Романчук и Белодед получили награды от НОК
Украинские красотки: Бех-Романчук и Белодед получили награды от НОК
Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда
Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда

"Исторический день": Милованов о рассмотрении ВР земельной реформы

"Исторический день": Милованов о рассмотрении ВР земельной реформы
10:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов подчеркнул, что земельная реформа не имеет никакого отношения к снятию моратория на продажу сельскохозяйственных угодий.

Народные депутаты Украины на пленарном заседании в среду рассмотрят земельную реформу - комплексные изменения в системе земельных отношений, состоящий из 10 различных составляющих, написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Сегодня исторический день - в Верховной Раде будут рассматривать земельную реформу. Мы все знаем, что рынок земли в Украине "серый", "черный", какой угодно, но не прозрачный и не открытый. Он есть, но не для всех. Для "избранных", - написал Милованов в среду утром.

Министр подчеркнул, что земельная реформа не имеет никакого отношения к снятию моратория на продажу сельскохозяйственных угодий.

"Это комплексные изменения в системе земельных отношений, состоящие из 10 различных составляющих. Дерегуляция, анти-рейдерство, прозрачность, защита прав собственника земли, финансовая поддержка", - пояснил он.

Законопроекты о земле: повестка работы Рады 13 ноября

Милованов также рассказал, что с помощью спутниковых съемок и алгоритмов глубокого машинного обучения уже проведена инвентаризация всех земель и того, что на ней выращивается. Благодаря этому теперь нельзя будет не платить налоги или обрабатывать землю, полученную самозахватом.

Министр экономики также добавил, что власти страны меняют "самый коррумпированный орган в сфере земельных отношений".

"Госгеокадастр в понедельник отчитался о результатах работы за 2 месяца. Они сделали за это короткое время больше, чем до этого было сделано за 28 лет. И сделают еще больше, чтобы мы не имели хаоса в кадастрах и каждый украинец имел доступ к информации о земле. Добавлены информационные слои водных охранных зон, лесов и тому подобное. Открытые данные приказов и согласований. Я верю, что прозрачность - лучшее лекарство против коррупции и неэффективности", - написал Милованов.

Разумков предупредил президента ЕП об угрозе "Северного потока 2"

Помимо этого глава Минэкономики пояснил заложенные в законодательную инициативу норму о возможности покупки земель гражданами иностранных государств.

"Относительно "страшилок" об иностранцах. В проекте закона закладывается переходный период до 1 января 2024г - юрлица с бенефициарами-иностранцами покупать землю не смогут. А мы сейчас строим систему мониторинга конечного владельца, чтобы нельзя было покупать землю через подставных лиц", - рассказал он.

По словам Милованова, теневой оборот земли в Украине, связанный мораторием, не дает стране развиваться, а его объем пока достигает 10 млрд гривень.

"Землю передают в аренду на 49 лет по договорам эмфитевзиса. Только за последние 2 года под такие условия сдано 460 тыс. га земли! Украинец получает за это копейки, пока его земля истощается и становится со временем ненужной", - написал он.

При этом глава Минэкономики подчеркнул , что предлагаемая властями реформа оборота земли даст толчок развитию экономики, запустит инвестиции на село и в перерабатывающую отрасль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ВР, Земельная реформа, ВР Украины, Тимофей Милованов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
03 "Конкретики не было": Пристайко прокомментировал предложение Назарбаева
04 Разумков предупредил президента ЕП об угрозе "Северного потока 2"
05 Итоги дня 12 ноября: Вятрович в Раде, заседание ТКГ и новый "кнопкодав"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 13 ноября: НБУ снова снизил курс доллара
Курс валют на 13 ноября: НБУ снова снизил курс доллара
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня
За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня
13 ноября - что можно и что категорически нельзя делать в этот день
13 ноября - что можно и что категорически нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь