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Разумков предупредил президента ЕП об угрозе "Северного потока 2"

Разумков предупредил президента ЕП об угрозе "Северного потока 2"
20:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков и президент Европарламента Сассоли обсудили угрозы энергетической безопасности Европы из-за строительства "Северного потока-2".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков провел телефонный разговор с президентом Европарламента Давидом Сассоли.

"Провел телефонный разговор с президентом Европарламента Давидом Сассоли. Особое внимание обратил на угрозы европейской энергетической безопасности, которые составляет проект "Северный поток-2", - написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, Бундестагу, в ночь на пятницу, 8 ноября, не хватило голосов для принятия поправок к Газовой директиве ЕС. Теперь голосование перенесено на неопределенный срок.

Обновленная директива, принятая Европарламентом в апреле, предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС. Среди главных требований директивы - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов на прокачку.

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Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии. Разработанный в Берлине законопроект позволит "Газпрому" считать, что проект был завершен в мае, а поэтому в его отношении должны действовать прежние правила.

"Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в EUR10 млрд.

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Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall

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Европарламент, Северный поток-2, Дмитрий Разумков, Давид Сассоли.
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