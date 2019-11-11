Премьер Польши: Nord Stream 2 расплачивается европейскими деньгами за российское вооружение

Новости мира:Премьер Польши обвиняет ряд государств ЕС в финансировании армии РФ через Nord Stream 2.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил разочарование поддержкой некоторыми европейскими странами проекта Nord Stream 2, который подрывает энергетическую безопасность Европы.

Об этом политик заявил в интервью изданию Finanсial Times.

"Как прямо говорят некоторые, Nord Stream 2 расплачивается нашими европейскими деньгами за российское вооружение и броню. Поэтому я считаю, что это действительно расстраивает, когда мы видим, что подобный проект пользуется такой поддержкой со стороны ключевых государств-членов ЕС", - сказал Моравецкий.

По мнению польского премьер-министра, газопровод подорвет европейскую энергетическую безопасность, увеличив зависимость континента от РФ.

Моравецкий осудил идею сближения НАТО с Россией, напомнив, что Альянс является "главным источником безопасности" для Польши, а Европа не может "делать вид, что ничего не произошло в Украине, Беларуси или Грузии", в чьи внутренние дела в разной степени вмешивалась Москва.

Газопровод Nord Stream 2 строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Проект планировалось завершить до конца 2019 года.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2. Среди его противников США, Польша и страны Балтии. Президент США Дональд Трамп угрожал заблокировать проект путем введения санкций.