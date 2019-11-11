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"Смерть мозга НАТО": Премьер Польши ответил на высказывания Макрона

"Смерть мозга НАТО": Премьер Польши ответил на высказывания Макрона
11:07 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Матеуш Моравецкий раскритиковал Эммануэля Макрона за заявление относительно НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Моравецкий назвал НАТО "важнейшим альянсом в мире, когда дело доходит до сохранения свободы и мира", и сказал, что сомнения в том, могут ли государства-члены рассчитывать друг на друга в вопросах обороны, опасны.

"Я думаю, что сомнения президента Макрона (в отношении коллективной обороны НАТО) могут побудить других союзников задуматься, что, возможно, именно у Франции есть вопросы относительно ее соблюдения. Я надеюсь, что мы все еще можем рассчитывать на то, что Франция выполняет свои обязательства", - сказал польский премьер.

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По мнению Моравецкого, проблемы НАТО проистекают не из амбивалентности позиции президента США Дональда Трампа, а из отсутствия преданностти со стороны некоторых европейских членов, большинство из которых - в отличие от Польши - по-прежнему не выполняют цель Альянса о расходах на оборону не менее 2% от ВВП.

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Все по теме:

Франция, Польша, НАТО, Матеуш Моравецкий, Эммануэль Макрон.
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