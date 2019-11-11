Маас: Мы поддерживаем создание Европейского совета безопасности

Новости мира:ФРГ поддерживает создание Европейского совета безопасности.

Европа во главе с Германией и Францией должна активнее работать над вопросами своей безопасности, поэтому идея создания Совета безопасности Европы является вполне приемлемой. Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас написал в авторской статье в издании Spiegel.

"Идея, над которой мы работаем с моим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дриана и которая для меня лежит в основе немецкого председательства в ЕС, олицетворяет для меня этот курс: Европейский совет безопасности ... Нам нужен такой орган как место, где европейцы объединяют свою внешнюю политику и политику безопасности, в пределах институциональной структуры Евросоюза и за его пределами ", - пишет министр.

Он считает, что частью такой структуры должно быть Великобритания, даже если она и не будет членом ЕС. Вашингтону же Маас отводит роль "важного партнера".

Говоря о НАТО, немецкий политик заявил, что для Германии понятно: было бы ошибкой подрывать этот блок, ведь "без США ни Германия, ни Европа не смогут эффективно защитить себя". Европа, по его словам, хочет быть сильной и суверенной, но как часть сильного НАТО, а не как его замена.

Глава МИД Германии также подчеркнул, что нельзя разделять европейцев в вопросах безопасности.

"Соседи в Польше и странах Балтии могут доверять тому, что Берлин относится к их потребностям безопасности так же серьезно, как и к собственным. Европа, которой мы стремимся, не произойдет, если действовать через их головы", - заверил Маас.

Он также подчеркнул: "Быть голосом разума сегодня является нашей важнейшей внешней ответственностью и безопасностью. Мы над этим работаем очень конкретно: например, относительно кризиса в Украине, поддерживая конституционный процесс в Сирии, в вопросе иранской ядерной программы, в стабилизации зоны насилия в регионе Сахель , в переговорах о прекращении огня в Ливии ".