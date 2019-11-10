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"Было бы ошибкой": Маас призывает Францию не подрывать НАТО

"Было бы ошибкой": Маас призывает Францию не подрывать НАТО
15:02 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Глава МИД Германии предостерег Францию ​​от подрыва НАТО.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в воскресенье предостерег Францию от подрыва Североатлантического альянса.

Свою позицию глава дипломатии Германии высказал в колонке для издания Der Spiegel под названием "Мы хотим и нуждаемся НАТО", сообщает "Европейская правда".

Маас отметил, что события последнего времени, такие как вывод США своих войск из Сирии без участия ближайших партнеров, операция Турции в Сирию без предупреждения Европы и США и заявление президента Франции о "смерти мозга" НАТО, поднимают вопрос надежности партнеров.

"В последние годы неоднократно говорилось: Германия должна взять на себя больше ответственности за мир и безопасность во всем мире. В этот исторический момент мы видим, что кроме этой задачи есть еще одна, еще более насущная: мы должны взять на себя ответственность за сохранение нашей собственной безопасности в Европе и Германии вообще", - отметил министр.

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Он отметил, что Германия, стремясь достичь сильной Европы, должна объединиться с "французскими друзьями" на этом пути.

"Для Германии это понятно: было бы ошибкой, если бы мы подорвали НАТО. Без Соединенных Штатов ни Германия, ни Европа не смогут эффективно защитить себя", - заявил глава МИД Германии.

"В будущем мы, европейцы, должны будем взять на себя гораздо больше ответственности за нашу безопасность. Вот почему вместе с Францией мы прилагаем все усилия, чтобы построить Европу, которая гораздо теснее сотрудничает в политике безопасности", - добавил он.

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Маас также подчеркнул, что нельзя допустить раскол европейцев в сфере безопасности.

На этой неделе активизировалась дискуссия среди союзников в НАТО после заявления президента Франции Макрона о смерти мозга НАТО. В интервью журналу The Economist Макрон пожаловался на отсутствие координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не разделяет мнение Макрона о ситуации в Альянсе.

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Германия, Франция, НАТО, Хайко Маас.
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