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Столтенберг отреагировал на "смерть мозга" НАТО

Столтенберг отреагировал на "смерть мозга" НАТО
18:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что сотрудничество исключительно европейских стран не сможет заменить трансатлантическое единство.

"Европейское единство не может заменить трансатлантическое единство", - сказал Столтенберг, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО из-за отсутствия координации внутри альянса.

"Любая попытка отдалить Европу от Северной Америки создает риск для ослабления альянса и трансатлантической связи, но и может разделить Европу", - отметил генсек альянса.

Макрон: Европа находится "на краю пропасти", а НАТО "впал в кому"

Вместе с тем он указал, что приветствует отдельное "усиление европейской обороны".

Генсек Североатлантического альянса указал, что НАТО в настоящее время представляет собой сильный союз, а "США усиливают свой вклад в Европу, размещая больше своих военных и проводя больше военных учений".

По его словам, "реальность заключается в том, что мы осуществляем все больше (действий -прим. ред.) вместе и усиливаем нашу совместную оборону".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, Турцией.

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"У вас (НАТО - прим.ред.) нет никакой координации по принятию стратегических решений между США и их союзниками по НАТО", - добавил он, отметив, что необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО".

Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей Европы.

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ЕС, Франция, НАТО, Йенс Столтенберг, Эмманюэль Макрон, Европейских союз.
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