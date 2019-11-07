Макрон: Европа находится "на краю пропасти", а НАТО "впал в кому"

Новости мира:Эманнуэль Макрон считает, что Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг британскому журналу The Economist.

НАТО между тем, по его мнению, находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО.

"У вас (НАТО - ред.) нет никакой координации по принятию стратегических решений между США и их союзниками по НАТО", - сказал Макрон, отметив необходимость "прояснить, каковы стратегические цели НАТО".

Ранее президент Франции уже заявлял, что европейским странам нужна определенная независимость в сфере обороны.