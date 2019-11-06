Столтенберг рассказал, как повлияет скандал в США на поддержку Украины Альянсом

Новости Украины:Столтенберг уверяет, что НАТО будет наращивать поддержку Украины, несмотря на скандалы в Вашингтоне.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что поддержка альянсом Украины не ослабевает, несмотря на политические процессы в Вашингтоне.

"Я не буду касаться процессов, которые идут в Конгрессе США. А что я сделаю - предприму все необходимое, чтобы все союзники по НАТО продолжали оказывать поддержку Украине, и это именно то, что они делают сейчас", - цитируют западные СМИ слова Столтенберга, сказанные журналистам.

"Мы действительно наращиваем усилия после агрессивных действий против украинских кораблей в Черном море. Союзники по НАТО, включая США, каждый день доказывают, что они солидарно оказывают поддержку Украине", - отметил он.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Украина должна сосредоточиться на реальных реформах, а не на получении ПДЧ.