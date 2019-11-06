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Волкер: Новость о задержании помощи Украине застала меня врасплох

Волкер: Новость о задержании помощи Украине застала меня врасплох
10:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Курт Волкер заявил, что новости о задержании военной помощи Украине стали для него неожиданностью.

Новость о задержании военной помощи Украине стала для бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера неожиданностью.

Об этом Волкер заявил во время закрытых слушаний по делу об импичменте Трампа, о чем свидетельствует опубликованная комитетами Палаты представителей стенограмма.

"(Новость о задержании помощи Украине - ред.) застала меня врасплох. Я не знал причину. Никакой причины мне никогда не называли... Эта (новость - ред.) вышла из Офиса управления бюджетом (Белого дома - ред.), и я сразу подумал, что это касалось бюджетных вопросов, и что какой-то причине произошла задержка", - рассказал он .

По словам Волкера, он не мог поверить в то, что задержка помощи Киеву могла произойти из-за политики администрации в Белом доме.

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Экс-спецпредставитель Государственного департамента также отметил, что когда он, в частности, общался с чиновниками из Пентагона, Госдепа, Совета нацбезопасности, все они считали очень важным предоставление военной помощи Украине.

Ранее стало известно, что Волкер сказал Президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса Президента Андрею Богдану, что личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани усиливает «негативный рассказ» об Украине.

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США, Госдеп США, Помощь Украине, Курт Волкер.
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