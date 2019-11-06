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Обнародовано письмо Трампа с приглашанием Зеленского в Вашингтон

Обнародовано письмо Трампа с приглашанием Зеленского в Вашингтон
10:50 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:В Конгрессе обнародовали письмо президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Американское издание The Daily Beast опубликовало письмо президента США Дональда Трампа от 29 мая 2019 года к президенту Владимиру Зеленскому с приглашением посетить Белый дом. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обнародованную копию письма.

Полный текст письма:

"В связи с вашей инаугурацией я хочу поздравить вас с исторической победой на выборах.

Вашингтон и Киев являются верными партнерами, которые работают вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество. Наше партнерство основывается на идее, что свободные граждане должны иметь возможность осуществлять свои демократические права, выбирать свою судьбу и жить в мире.

Как вы сказали в своей победной речи, ваши выборы демонстрируют, что демократия возможна в любой точке бывшего советского региона. Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима.

Готовясь к решению многих проблем, стоящих перед Украиной, знайте, что американский народ с вами и готов помочь Украине реализовать ее огромный потенциал. Чтобы продемонстрировать эту приверженность, я хотел бы пригласить вас встретиться со мной в Белом доме в Вашингтоне, как только мы сможем найти взаимно удобное время.

Я желаю вам всяческих успехов, когда вы вступаете в должность, и я с нетерпением жду встречи с вами".

Дональд Трамп заявил, что не знает экс-посла США в Украине Йованович

Напомним, 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена - Хантера Байдена. 30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.

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США, Белый дом, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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