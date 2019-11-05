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Дональд Трамп заявил, что не знает экс-посла США в Украине Йованович

Дональд Трамп заявил, что не знает экс-посла США в Украине Йованович
04:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Владимир Зеленский заявлял, что отношение Йованович к нему "было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне".

Президент США Дональд Трамп сказал, что он не знает бывшего посла США в Украине Мэри Йованович, которая заявила во время слушаний в Конгрессе, что была снята со своего поста, потому что президент потерял доверие к ней.

"Я, действительно, не знаю ее", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед отъездом на предвыборный митинг в Лексингтоне (штат Кентукки).

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, согласно опубликованной стенограмме Белого дома июльского звонка между ними, также не был доволен ей.

"Если вы посмотрите на стенограммы, президент Украины тоже не был ее поклонником. Я уверен, что она очень хорошая женщина, просто я мало о ней знаю", - заявил президент США.

Согласно опубликованной стенограмме июльского звонка, Зеленский заявлял, что отношение Йованович к нему "было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне".

"Она не приняла бы меня как нового президента достаточно хорошо", - сказал Зеленский Трампу.

Американский лидер также в очередной раз заявил, что в жалобе разоблачителя было много ложной информации.

"Я думаю, что этот разоблачитель дал много ложной информации, и вы должны увидеть, кто этот разоблачитель", - отметил он.

Ранее демократы палаты представителей США опубликовали в понедельник первые стенограммы показаний, данных в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

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Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности в Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Экс-посол США, Мэри Йованович.
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