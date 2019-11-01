Скачать
Пятница, 01.11.2019
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Генсек НАТО дал совет Украине в получении ПДЧ
Генсек НАТО дал совет Украине в получении ПДЧ
Свитолина одержала 9-ю к ряду победу на Итоговом турнире WTA (Видео)
Свитолина одержала 9-ю к ряду победу на Итоговом турнире WTA (Видео)
Конфеты или смерть: как украинцы праздновали Хэллоуин 2019 (Фото)
Как украинцы праздновали Хэллоуин 2019 (Фото)

Генсек НАТО дал совет Украине в получении ПДЧ

Генсек НАТО дал совет Украине в получении ПДЧ
16:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Столтенберг считает, что Украина должна сосредоточиться на реальных реформах, а не на получении ПДЧ.

Украина должна в первую очередь сконцентрироваться на проведении реальных реформ, а не на выполнении формальностей, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для "Европейской правды".

Он подчеркнул, что поднятый Украиной вопрос о повторной заявке на получение Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) на сегодняшний день не является первостепенным.

"Нет нужды с украинской стороны делать что-либо. Единственное, что важно и на чем Украина должна концентрироваться сейчас - это реформы. Это модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия - и все это призвано облегчить жизнь людей. Ведь если вы укрепляете оборонное ведомство - это нужно вам самим, независимо от того, когда вы будете членом НАТО, независимо от того, имеете ли вы ПДЧ. В то же время эти реформы приближают вас и к получению ПДЧ, и к самому членству", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО выступил в Раде: что сказал Столтенберг депутатам
Генсек НАТО выступил в Раде: что сказал Столтенберг депутатам Читать полностью

Он также уточнил, что если Украина все-таки примет решение подавать повторную заявку сейчас – это никак не повредит процессу, однако необходимости в этом нет.

"Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопроса вашего вступления в НАТО, ни вопроса ПДЧ нет в фокусе внимания. Внимание как Альянса, так и государств-членов, а также Украины сейчас должно быть сконцентрировано не на дате получения ПДЧ, а на обеспечении того, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО. Именно это – самый быстрый путь к тому, чтобы укрепить ваши институты и получить членство", - объяснил Столтенберг.

"Никто в НАТО просто не сомневается, что вы хотите быть в Альянсе, что большинство населения этого хочет, что есть политическая воля. Ваши политические институты уже высказались о том, что они хотели бы видеть Украину полноправным членом Альянса. Так что проблемой на пути к членству не является соблюдение формальностей, проблемой является реальность. И когда будет политическая воля со стороны членов Альянса, когда Украина будет отвечать стандартам, когда будет политическое согласие – то никаких сомнений, что и формальности будут решены", - добавил он.

Также Столтенберг заявил, что он видит и поддерживает стремление украинской власти найти мирное политическое решение конфликта на Донбассе.

"Здесь нет гарантии успеха и нет ни одного простого решения. Однако нет альтернативы тому, чтобы продолжать работать над мирным решением. Поэтому я приветствую новые инициативы и предложения президента Зеленского. Также я очень приветствую его усилия восстановить Нормандский формат и проверить, способен ли он помочь в этих усилиях", - заверил он.

Столтенберг: Двери к членству Украины в НАТО открыты, но путь непрост

Как сообщалось ранее, пятый президент Украины Петр Порошенко выдвинул предложение поднять вопрос о ПДЧ на саммите НАТО в декабре. В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась в НАТО с просьбой предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей. Оно не является альтернативой ПДЧ, однако позволит украинской стороне расширить сотрудничество в сфере разведки, а также предоставит украинцам возможность получать должности в штаб-квартире НАТО или в структурах НАТО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Йенс Столтенберг, ПДЧ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра
03 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
04 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
05 Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в ноябре: сколько украинцы будут отдыхать
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Газ, таможня и водительские права: чего ждать украинцам в ноябре
Чего ждать украинцам в ноябре: главные изменения
WhatsApp представил новую функцию для Android
WhatsApp представил новую функцию для Android
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь