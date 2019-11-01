Генсек НАТО дал совет Украине в получении ПДЧ

Новости Украины:Столтенберг считает, что Украина должна сосредоточиться на реальных реформах, а не на получении ПДЧ.

Украина должна в первую очередь сконцентрироваться на проведении реальных реформ, а не на выполнении формальностей, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для "Европейской правды".

Он подчеркнул, что поднятый Украиной вопрос о повторной заявке на получение Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) на сегодняшний день не является первостепенным.

"Нет нужды с украинской стороны делать что-либо. Единственное, что важно и на чем Украина должна концентрироваться сейчас - это реформы. Это модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия - и все это призвано облегчить жизнь людей. Ведь если вы укрепляете оборонное ведомство - это нужно вам самим, независимо от того, когда вы будете членом НАТО, независимо от того, имеете ли вы ПДЧ. В то же время эти реформы приближают вас и к получению ПДЧ, и к самому членству", - заявил Столтенберг.

Он также уточнил, что если Украина все-таки примет решение подавать повторную заявку сейчас – это никак не повредит процессу, однако необходимости в этом нет.

"Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопроса вашего вступления в НАТО, ни вопроса ПДЧ нет в фокусе внимания. Внимание как Альянса, так и государств-членов, а также Украины сейчас должно быть сконцентрировано не на дате получения ПДЧ, а на обеспечении того, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО. Именно это – самый быстрый путь к тому, чтобы укрепить ваши институты и получить членство", - объяснил Столтенберг.

"Никто в НАТО просто не сомневается, что вы хотите быть в Альянсе, что большинство населения этого хочет, что есть политическая воля. Ваши политические институты уже высказались о том, что они хотели бы видеть Украину полноправным членом Альянса. Так что проблемой на пути к членству не является соблюдение формальностей, проблемой является реальность. И когда будет политическая воля со стороны членов Альянса, когда Украина будет отвечать стандартам, когда будет политическое согласие – то никаких сомнений, что и формальности будут решены", - добавил он.

Также Столтенберг заявил, что он видит и поддерживает стремление украинской власти найти мирное политическое решение конфликта на Донбассе.

"Здесь нет гарантии успеха и нет ни одного простого решения. Однако нет альтернативы тому, чтобы продолжать работать над мирным решением. Поэтому я приветствую новые инициативы и предложения президента Зеленского. Также я очень приветствую его усилия восстановить Нормандский формат и проверить, способен ли он помочь в этих усилиях", - заверил он.

Как сообщалось ранее, пятый президент Украины Петр Порошенко выдвинул предложение поднять вопрос о ПДЧ на саммите НАТО в декабре. В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась в НАТО с просьбой предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей. Оно не является альтернативой ПДЧ, однако позволит украинской стороне расширить сотрудничество в сфере разведки, а также предоставит украинцам возможность получать должности в штаб-квартире НАТО или в структурах НАТО.