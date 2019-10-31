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Столтенберг: Двери к членству Украины в НАТО открыты, но путь непрост

Столтенберг: Двери к членству Украины в НАТО открыты, но путь непрост
15:29 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Генсек отметил, что странам, стремящимся в НАТО, нужно делать усилия и "проводить существенные реформы".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 31 октября, выступая в Верховной Раде Украины, снова подчеркнул, что двери Альянса открыты для желающих вступить в него, в том числе и для Украины.

"Как суверенное государство Украина имеет право выбирать свои собственные системы безопасности. Двери НАТО остаются открытыми", - сказал Столтенберг в четверг в Раде, отметив украинские успехи по программам сотрудничества с Альянсом.

"Членство НАТО является решением членов Альянса НАТО и тех, кто хочет к нему присоединиться. И только для них. Никто за пределами страны не имеет право вето. Время сфер влияния ушло в прошлое", - сказал генсек.

При этом он отметил, что путь к членству непрост. 

Генсек НАТО выступил в Раде: что сказал Столтенберг депутатам

Генсек Альянса подчеркнул, что советники НАТО будут работать с Украиной над внедрением евроатлантических принципов и лучших примеров работы для усиления верховенства права, обеспечения прав меньшинств, борьбы с коррупцией и чтобы все аспекты государственной жизни были открытыми и прозрачными, а институции Украины лучше служили интересам народу Украины.

Как сообщалось ранее, до этого Столтенберг провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время нее украинский президент заявил, что эффективные реформы являются залогом членства Украины в НАТО и украинская власть стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности.

Как сообщалось, по приглашению украинской власти Североатлантический совет НАТО прибыла с визитом в Украину 30 октября. Визит начался в Одессе. В четверг Генеральный секретарь НАТО и послы стран-членов Альянса находятся в Киеве.

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НАТО, Реформы, Йенс Столтенберг, Вступление Украины в НАТО.
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