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Генсек НАТО выступил в Раде: что сказал Столтенберг депутатам

Генсек НАТО выступил в Раде: что сказал Столтенберг депутатам
12:39 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости Украины:Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 31 октября, выступил перед депутатам Верховной Рады.

В четверг, 31 октября, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в Верховной Раде.

Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает Украину и призывает РФ прекратить поддерживать боевиков на Донбассе. По его словам, Альянс никогда не признает незаконную аннексию Крыма.

"Как суверенное государство Украина имеет право выбирать свои собственные системы безопасности. Двери НАТО остаются открытыми", - сказал Столтенберг в четверг в Раде, отметив украинские успехи по программам сотрудничества с Альянсом.

"Членство НАТО является решением членов Альянса НАТО и тех, кто хочет к нему присоединиться. И только для них. Никто за пределами страны не имеет право вето. Время сфер влияния ушло в прошлое", - сказал генсек.

При этом он отметил, что путь к членству непрост. По его словам, странам, стремящимся в НАТО, нужно делать усилия и "проводить существенные реформы".

"Украина прошла трудный путь и еще много, что ей надо пройти. НАТО ее поддерживает", - заявил он.

Также он напомнил, что через трастовые фонды удалось направить около 40 млн евро на оказание поддержки Украины в военной сфере.

"Это позволило добиться осязаемых результатов. Оказывается помощь раненым, удалось укрепить защиту от гибридных угроз и кибератак", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Кроме того, к примеру, по словам генсека, "советники НАТО ежедневно оказывают помощь в процессе реформ".

Столтенберг заверил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и никогда не признает нелегальную аннексию Крыма со стороны России, осуждает агрессивные действия России в Черноморском регионе.

Столтенберг напомнил, что выступает перед украинскими депутатами уже во второй раз (впервые два года назад - ред.) и в своем выступлении снова процитировал строки Тараса Шевченко.

"Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше - спати, спати і спати на волі". Свобода - это не просто право, а и обязательство действовать не только в своих интересах, а в интересах всех людей", - отметил он.

Столтенберг, говоря о Донбассе, напомнил о падении Берлинской стены и распаде СССР

Как сообщалось ранее, до этого Столтенберг провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время нее украинский президент заявил, что эффективные реформы являются залогом членства Украины в НАТО и украинская власть стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности.

Как сообщалось, по приглашению украинской власти Североатлантический совет НАТО прибыла с визитом в Украину 30 октября. Визит начался в Одессе. В четверг Генеральный секретарь НАТО и послы стран-членов Альянса находятся в Киеве.

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Верховная Рада, НАТО, Депутаты, Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО.
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