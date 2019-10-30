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Столтенберг, говоря о Донбассе, напомнил о падении Берлинской стены и распаде СССР

Столтенберг, говоря о Донбассе, напомнил о падении Берлинской стены и распаде СССР
19:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Столтенберг уверен, что оккупация Донецка и Луганска однажды завершится, но надо продолжать оказывать давление на РФ.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг уверен, что оккупация Донецка и Луганска однажды завершится, но надо продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию.

Об этом Столтенберг сказал во время встречи с кадетами "Одесской морской академии".

В частности, он заявил, что Альянс выражает солидарность с Украиной в связи с агрессивными действиями России против Украины, которые привели к аннексии Крыма и дестабилизации на востоке Украины.

"Мы призываем Россию вывести все ее силы, прекратить дестабилизацию в Луганске и на остальном востоке Украины", - сказал Столтенберг.

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"Я решительно верю, что единственный способ в нахождении устойчивого и разумного решения для кризиса на востоке Украины должен заключаться в политическом решении, и по этой причине мы решительно поддерживаем Минские соглашения. Мы считаем, что Минские соглашения – это лучшая платформа для реализации этих соглашений, но они должны полностью быть воплощены", - сказал Столтенберг. Он отметил, что проблема заключается в недостаточном выполнении Минских соглашений. "Мы должны продолжать призывать к прекращению огня, выводу тяжелого вооружения и полному доступу международных наблюдателей ОБСЕ, чтобы они могли убедиться, что соглашения выполнены на месте", - добавил генсек НАТО.

При этом он понимает тот факт, что люди как в оккупированном Луганске, так и на остальной территории Украины разочарованы, поскольку об урегулировании речь ведется годами с момента подписания Минских соглашений, и слишком много времени уходит на их выполнение.

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В то же время, по его убеждению, "иногда, когда кажется, что ситуация выглядит очень мрачной и когда наблюдается почти нулевой прогресс, неожиданно может появиться новая динамика и дела действительно начнут меняться".

В этой связи он привел пример, что люди, которые жили и становились взрослее во время "холодной войны", считали, что видение разделенной Европы и существование Берлинской стены будут вечными. "Но потом в течение нескольких месяцев мир изменился, Берлинская стена пала,"холодная война" прекратилась и Советский Союз и Варшавский пакт прекратили существование", - сказал Столтенберг.

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Он заявил, что понимает желание украинцев увидеть прогресс в вопросе урегулирования ситуации и понимает нетерпение украинцев, но "если изучить историю, может показаться, что это очень затянувшийся конфликт, но затем неожиданно мы будем в состоянии создать импульс, и изменения произойдут".

"Мы это видели раньше в Европе, мы это видели в других регионах мира, и мы должны просто продолжать сохранять давление", - сказал Столтенберг и добавил, что Украина должна проводить модернизацию, а НАТО поддерживать Украину.

"И потом на определенной стадии я уверен, что оккупация Донецка и Луганска прекратится", - отметил генсек НАТО.

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Одесса, НАТО, Донбасс, Йенс Столтенберг.
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