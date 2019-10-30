В НАТО анонсировали объединение текущих форматов сотрудничества Альянса и Украины

Новости Украины:Столтенберг анонсировал запуск новой инициативы во взаимодействии НАТО с Украиной.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг анонсировал запуск новой инициативы во взаимодействии НАТО с Украиной, которая объединит существующие форматы сотрудничества.

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в порту Одессы.

"Мы имеем долгосрочное партнерство с Украиной, и время от времени его адаптируем, корректируем, дополняем и меняем форматы нашего сотрудничества. Этой весной мы приняли решение в дальнейшем развивать сотрудничество в различных областях и, в частности, в области сил и средств военно-морского флота", - заявил он.

По словам Столтенберга, в настоящее время взаимодействие НАТО и Украины происходит в трех форматах: "Мы имеем Комплексный пакет помощи Украине, мы имеем инструмент годовых национальных программ, мы также имеем Комиссию Украина-НАТО".

"Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы сотрудничества, сделав их более упорядоченными", - добавил он.

Напомним, президент Украины возьмет участие в заседании комиссии Украина - НАТО, кроме этого глава украинского государства пообщается с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом.