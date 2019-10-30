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Зеленский встретится с Столтенбергом в рамках визита НАТО в Украину

Зеленский встретится с Столтенбергом в рамках визита НАТО в Украину
10:32 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Сегодня в Украине Совет НАТО начинает свой двухдневный визит.

Президент Украины возьмет участие в заседании комиссии Украина - НАТО, кроме этого глава украинского государства пообщается с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Украины.

В частности сообщается, что Владимир Зеленский примет участие в заседании комиссии Украина - НАТО, которое пройдет в Киеве. 

Так же в заявлении говорится, что запланирована встреча между Зеленским и Столтенбергом. По предварительной информации, в 11 часов генсек НАТО и глава Украины пообщаются с представителями СМИ. 

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Как сообщалось ранее, Совет НАТО начинает двухдневный визит В Украину. Во время визита представители 29 стран участников НАТО посетят Одессу и Киев. 

Сегодня, 30 октября, Йенс Столтенберг вместе с послами НАТО посетят 2-ю постоянную противоминную группу НАТО - SNMCMG2, которая базируется в Одессе. 

Так же планируется, что представители НАТО встретятся с со спикером парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

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НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский.
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