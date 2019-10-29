Зеленский призвал международных инвесторов обратить внимание на маленькие города

Новости Бизнеса:Зеленский призывает IFC и Всемирный банк инвестировать в маленькие города.

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров Украины вкладывать в развитие небольших населенных пунктов.

Об этом глава государства сказал на встрече с вице-президентом Международной финансовой корпорации Джорджиной Бейкер, директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен и руководителем регионального представительства Международной финансовой корпорации в Украине, Беларуси и Молдове Джейсоном Пеллмаром в рамках инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщает президентская пресс-служба.

"Наша идея - начать развитие с Мариуполя. Именно поэтому инвестиционный форум проходит здесь, на востоке Украины. Город, который когда-то освобождали, может стать действительно европейским", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил Международную финансовую корпорацию за реализацию транспортного проекта в Мариуполе. Он выразил надежду, что подобные проекты появятся в других городах Украины.

"Мы благодарны Всемирному банку и Международной финансовой корпорации за помощь с выполнением реформ. Вы видели, сколько законопроектов уже проголосовано. Теперь начинаем имплементацию", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что готов защитить инвестиции и призвал вкладывать в развитие небольших населенных пунктов.

"В частности, нужны инвестиции в строительство новых школ, больниц, дорог и мостов", - подытожил президент.