Кулеба о ПДЧ в НАТО: Никакие заявки подаваться не будут

Новости Украины:Украина убеждена, что ПДЧ – технический, а не политический вопрос, и не будет вновь подавать заявку.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не будет подавать повторную заявку на получение Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), по его словам, это вопрос технический, а не политический.

"В Киеве (...) никакие заявки подаваться не будут. Мы убеждены, что вопрос ПДЧ должен быть техническим, а не политическим вопросом", - сказал Кулеба на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Одессе в среду, отвечая на вопрос о том, будет ли подана заявка на ПДЧ со стороны Украины на заседании Североатлантического совета в Киеве.

Как сообщалось ранее, НАТО приветствует меры по разведению сил в Золотом, однако напоминает об ответственности России за имплементацию Минских соглашений.

Напомним, сегодня в Украине Совет НАТО начинает свой двухдневный визит.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок выступил за то, чтобы добиваться предоставления стране Плана действий по членству в НАТО, но без повторной подачи заявки.