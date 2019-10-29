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Вторник, 29.10.2019
В Одессу зашли четыре корабля НАТО: фото
В Одессу зашли четыре корабля НАТО: фото
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В Одессу зашли четыре корабля НАТО: фото

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В Одессу зашли четыре корабля НАТО: фото
13:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Думская

Новости Украины:Четыре корабля НАТО, составляющие противоминную группу SNMCMG2, зашли сегодня утром в одесский порт.

К причалу Одесского морского вокзала во вторник пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО: испанский ESPS "Sella", румынский "Ros Lupu Dinescu", болгарский BGS "Shkval" и итальянский ITS "Numana", сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Отметим, что данные корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО "SNMCMG2", а в Одессу они прибыли с дружественным визитом и будут находиться здесь в течение недели", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Планируется, что группировку кораблей посетит делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, визит которого в Украину начнется именно с Одессы 30 октября.

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"Также в рамках визита запланирована встреча руководства Альянса с представителями ВМС ВС Украины, в частности студентами академии", - добавили в украинском оборонном ведомстве.

Напомним, по приглашению украинских властей Североатлантический совет (Совет НАТО) на уровне послов посетит с визитом Украину 30 и 31 октября.

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Одесса, НАТО, Корабли НАТО, SNMCMG2.
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