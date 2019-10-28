Визит Североатлантического совета в Украину: повестка дня

Новости Украины:В НАТО сообщили детальную повестку дня визита Североатлантического совета в Украину.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) сообщили детальную повестку дня визита Североатлантического совета в Украину.

Как говорится в сообщении Альянса, визит состоится по приглашению украинской власти.

Он начнется 30 октября с Одессы. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители стран - членов Альянса посетят корабли 2-й постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2). В порту Одессы в рамках патрулирования в Черном море будут находиться четыре корабля Альянса из Болгарии, Италии, Румынии и Испании.

При этом генсек Альянса должен произнести речь в Национальном университете "Одесская морская академия".

31 октября в Киеве Столтенберг будет председательствовать на встрече комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского. В этот день генсек НАТО произнесет речь в Верховной Раде.

Также Столтенберг и послы НАТО встретятся с председателем украинского парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ и послы НАТО отдельно встретятся с Разумковым и председателями парламентских фракций. Джоанэ и послы также проведут обед с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

Кроме этого постоянные представители НАТО встретятся с представителями гражданского общества.

Программа мероприятий предусматривает, что 30 октября в Одессе в 13:50 состоится совместное заявление Столтенберга и Кулебы.

Выступление Столтенберга в "Одесской морской академии" запланировано примерно на 15:40.

Заседание Комиссии Украина-НАТО начнется в Киеве 31 октября в 9:30. Широкая общественность сможет услышать приветственные слова в начале заседания.

В 11:00 состоится совместная встреча с прессой Столтенберга и Зеленского.

Выступление генсека НАТО в парламенте запланировано примерно на 11:50.