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В МИД настаивают на предоставлении Украине ПДЧ в НАТО

В МИД настаивают на предоставлении Украине ПДЧ в НАТО
14:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украине нужно добиваться от союзников предоставления ПДЧ в НАТО.

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок выступает за то, чтобы добиваться предоставления стране Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), но без повторной подачи заявки.

"Нужно четко понимать, что Украина за это время пошла значительно дальше. Сегодня нам нужно не подавать заявку на ПДЧ, а уже добиваться от союзников нам предоставления. Над этим и работаем", - написал Божок в микроблоге в Твиттере в субботу.

Он предложил всем неравнодушным приобщаться и концентрировать усилия в этом контексте.

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При этом замглавы МИД указал на параграф 23 Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, который согласовал, что Украина и Грузия станут членами Альянса и ПДЧ является следующим шагом на пути к этому.

Как сообщалось, партия "Европейская солидарность" предложила парламенту и руководству Украины обратиться к участникам саммита НАТО о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО.

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Как отметил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко, поставить на повестку дня вопрос о Плане действий членства в НАТО - в первую очередь обязанность украинского президента, а парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс.

В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина подала заявку на предоставление ПДЧ в НАТО в 2008 году, он не считает, что необходимо делать повторные заявки.

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НАТО, МИД, Егор Божок, ПДЧ.
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