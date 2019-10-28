Оржель о газовых переговорах: Мы предложили провести следующий раунд как можно скорее

Новости Бизнеса:Европейская сторона предложила новые рамки работы для подписания договора по транзиту российского газа территорией Украины после 2020.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель утверждает, что европейская сторона предложила новые рамки с целью подписания долгосрочного контракта поставок российского газа территорией Украины после 2020 года, который, как надеется украинская сторона, будет подписан до конца текущего года

"Сегодня мы обсудили с нашими европейскими партнерами и приняли новые предложения в отношении рамок работы с контрактом по транзиту газа. Мы полностью поддерживаем эти предложения и благодарны нашим европейским партнерам за них", - сказал он в понедельник в Брюсселе по окончании четвертого раунда переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-Европейская комиссия.

По словам Оржеля, эти предложения "базируются на 10-летнем контракте, а также на объемах 60 млрд кубометров – стабильных объемов и 30 млрд кубометров – изменяемых объемов - транспортировки газа газотранспортной системой".

"Есть дополнительные моменты, что мы подписываем транспортный договор в соответствии с европейским законодательством", - подчеркнул министр.

При этом он заверил, что Украина занимает четкую позицию в отношении того, чтобы гарантировать стабильные поставки на европейском направлении. "Мы надеемся, что подпишем договор (по транзиту) до конца года и обеспечим надежность поставок на европейский рынок", - добавил Оржель .

Оржель также говорит, что украинская сторона предложила провести следующий раунд переговоров в трехстороннем формате уже 11 ноября нынешнего года.

"Украинская сторона занимает позицию в отношении интенсификации переговоров. Мы готовы в любое время заниматься техническими вопросами переговоров, политическими вопросами переговоров. Мы предлагали провести следующий раунд как можно скорее, в частности, мы предлагали дату после 11 ноября", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, будет ли украинская сторона готова до конца года внедрить необходимое европейское законодательство, Оржель сказал: "Мы идем по дорожной карте и успеем до конца года внедрить необходимые изменения".