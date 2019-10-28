В Кремле назвали новые условия для встречи в нормандском формате

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский должен обеспечить выполнение приказов со стороны добровольцев на Донбассе, которые выступают против разведения сил.

В Кремле следили за поездкой президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс, и если украинскому лидеру удастся добиться разведения сил на востоке Украины, это создаст предпосылки для проведения "нормандского саммита", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы следили с большим вниманием (за поездкой Зеленского). Некоторые диалоги (между украинским лидером и представителями добровольческих батальонов), которые имели место, высветили во весь рост проблемы, которые есть и показали первоисточник этих проблем", - отметил Песков.

"Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению, что является важно составной частью подготовки к проведению саммита", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, на прошлых выходных Зеленский посетил зону боевых действий, где, в том числе, встречался с добровольцами, которые выступают против разведения сил на Донбассе.

После визита президента в Золотое приехала полиция и попыталась обыскать автомобили добровольцев. Накануне в штабе ООС заявили об их разоружении.