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Зеленский в Золотом: Когда будет разведение? Мы готовы

Зеленский в Золотом: Когда будет разведение? Мы готовы
21:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зеленский говорит, что приехал в Золотое, чтобы убедиться, что люди хотят разведения сил.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с жителями Золотого Луганской области, которые поддерживают разведение сил на линии соприкосновения на Донбассе, отметил, что украинская власть и военные готовы к разведению сил, и он хотел понять настроения местных жителей.

"Когда будет разведение? Мы готовы. Скоро. Я приехал убедиться, что люди хотят разведения, потому что нам там демонстрации устраивают в Киеве, и они нам все рассказывают, что они хотят вас защитить, от нас. Поэтому мы и приехали. Потому что наши военные молодцы, они все готовы, мы готовы к разведению", - сказал он во время общения с жителями Золотого в видеосюжете о поездке главы государства в Золотое 25-26 октября, размещенном на его официальных страницах в соцсетях, отвечая на вопрос о том, когда состоится разведение сил.

Также Зеленский пояснил смену главы Луганской областной государственной администрации, которую возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этом посту несколько месяцев Виталия Комарницкого.

"Я хочу поблагодарить того губернатора, который у нас тут был. Был недолго, потому что, при всем уважении, мы договаривались, чтобы нам нужно делать определенные вещи, помимо слов, очень быстро. Скажем так, он (экс-глава Луганской ОГА Комарницкий – Ред.) не очень быстрый. Очень верю и надеюсь, что вы будете дольше. А дольше – значит результативнее", - сказал он.

Визит Зеленского в Золотое: глава Луганской ОГА готов встретиться со "зрадофилами"

Как сообщалось, 25 октября президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской ОГА. Другим своим указом он уволил с этой должности Виталия Комарницкого, который был назначен на этот пост в начале июля этого года.

Замглавы Нацполиции: Добровольцы вывезли оружие из Золотого после разговора с Зеленским

Сергей Гайдай с 2015 года был депутатом Мукачевского районного совета (Закарпатская обл.), с сентября 2015 по ноябрь 2018 года – главой Мукачевской райгосадминистрации.

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Владимир Зеленский, Золотое, Разведение сил.
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