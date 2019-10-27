Визит Зеленского в Золотое: глава Луганской ОГА готов встретиться со "зрадофилами"

Новости Украины:Глава Луганской ОГА пригласил желающих в школу с "актерами", которую посетил Зеленский.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай пригласил желающих в школу в г. Золотое, где Президент Владимир Зеленский встречался с учителями, чтобы опровергнуть сообщение в Интернете, что школа не работает, а на фото не учителя, а актеры.

Об этом Гайдай написал в Facebook.

"Только что прочитал на нескольких интернет ресурсах, что Президент Украины Владимир Зеленский встречался в Золотом не с учителями общеобразовательной школы 1-2 ступеней, а с актерами...... Как председатель Луганской областной государственной администрации, хочу официально ПРИГЛАСИТЬ человека, на пост которого ссылаются издания и все коллективы интернет ресурсов, опубликовавших этот бред, в г. Северодонецк для дальнейшей экскурсии в Золотое (еще его называют Родина). Увидите несуществующую школу, пообщаетесь с несуществующими учителями, которые учат несуществующих детей..... Поэтому со среды по пятницу включительно, жду "зрадофилов" ежедневно с 7:30 у себя в кабинете. Дольше ждать не смогу, потому что нужно передать учителям принтер и компьютер", - говорится в посте.

Гайдай также уточнил, что школа № 7 г. Золотое-4 Попаснянского района является филиалом опорного учебного заведения Золотовская общеобразовательная школа № 5 с 2016 года. Там учится 35 учеников 1-9 классов. Закрытие школы не планируется.

В то же время он оставил без ответа вопросы пользователей, поддерживали ли некоторые из этих учителей в 2014 году оккупантов с российскими флагами, о чем свидетельствуют фото, размещенные в соцсетях.