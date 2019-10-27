Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
"Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
"Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
"Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
"Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)
Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)
Нетрадиционная медицина: технологии будущего, которые обеспечат вам бессмертие
Нетрадиционная медицина: технологии будущего, которые обеспечат вам бессмертие

Визит Зеленского в Золотое: глава Луганской ОГА готов встретиться со "зрадофилами"

Визит Зеленского в Золотое: глава Луганской ОГА готов встретиться со "зрадофилами"
19:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Глава Луганской ОГА пригласил желающих в школу с "актерами", которую посетил Зеленский.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай пригласил желающих в школу в г. Золотое, где Президент Владимир Зеленский встречался с учителями, чтобы опровергнуть сообщение в Интернете, что школа не работает, а на фото не учителя, а актеры.

Об этом Гайдай написал в Facebook.

"Только что прочитал на нескольких интернет ресурсах, что Президент Украины Владимир Зеленский встречался в Золотом не с учителями общеобразовательной школы 1-2 ступеней, а с актерами...... Как председатель Луганской областной государственной администрации, хочу официально ПРИГЛАСИТЬ человека, на пост которого ссылаются издания и все коллективы интернет ресурсов, опубликовавших этот бред, в г. Северодонецк для дальнейшей экскурсии в Золотое (еще его называют Родина). Увидите несуществующую школу, пообщаетесь с несуществующими учителями, которые учат несуществующих детей..... Поэтому со среды по пятницу включительно, жду "зрадофилов" ежедневно с 7:30 у себя в кабинете. Дольше ждать не смогу, потому что нужно передать учителям принтер и компьютер", - говорится в посте.

Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция

Гайдай также уточнил, что школа № 7 г. Золотое-4 Попаснянского района является филиалом опорного учебного заведения Золотовская общеобразовательная школа № 5 с 2016 года. Там учится 35 учеников 1-9 классов. Закрытие школы не планируется.

В то же время он оставил без ответа вопросы пользователей, поддерживали ли некоторые из этих учителей в 2014 году оккупантов с российскими флагами, о чем свидетельствуют фото, размещенные в соцсетях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, Золотое.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Детоксикация: 5 продуктов, которые помогут быстро очистить организм
02 "Слова приведут к гневу": Вакарчук предупредил Зеленского
03 Влияет ли группа крови на характер человека?
04 Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
05 Мисс 50+: в Германии выбрали самую красивую женщину за 50
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепла не будет: синоптики дали прогноз на начало недели
Тепла не будет: прогноз погоды на начало недели
СМИ: внедорожник главы Чернигова попал в ДТП
СМИ: внедорожник главы Чернигова попал в ДТП
Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция
Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция
&quot;Он - легенда&quot;: Даша Астафьева прокомментировала снимок с Конором Макгрегором (Фото)
"Он - легенда": Даша Астафьева прокомментировала снимок с Конором Макгрегором (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь