Газовые переговоры: в Еврокомиссии разочарованы итогами

Новости Бизнеса:В Еврокомиссии разочарованы результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, поскольку стороны не пришли к конструктивным договоренностям.

Об этом Шефчович заявил на брифинге по итогам переговоров, которые проходили сегодня в Брюсселе.

"Мой посыл на сегодняшних переговорах – время истекает. Наступает критическое время. Когда нужно определиться. Это то, к чему я апеллировал во время сегодняшних переговоров к обеим сторонам. Вынужден заявить, что я разочарован итогами сегодняшней встречи. Наша цель накануне переговоров была, несмотря на политическую волю, найти позитивные стороны во взаимодействии", - сказа он.

По словам Шефчовича, целью переговоров сегодня было также найти общее понимание, что контракт на транзит газа должен быть заключен по европейским правилам.

Еврокомиссар отметил, что он выдвинул сторонам предложения по объему транзита газа и тарифам на его транспортировку, но российская сторона не поддержала его.

"Я слушал российскую сторону также и на предварительных встречах, и я понял, что для России очень важно решить вопрос со Стокгольмским арбитражем и решением Антимонопольного комитета также, как и объемы газа и тарифы", - отметил Шефчович.

"Параметры, которые я презентовал, были приемлемы для украинской стороны, но к сожалению, российская сторона не готова была принять эти же условия. Я хочу подчеркнуть, что время истекает", - добавил он.

Как сообщалось ранее, сегодня в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.