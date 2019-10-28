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Транзит газа: в Брюсселе начались переговоры между Украиной, Россией и ЕС

Транзит газа: в Брюсселе начались переговоры между Украиной, Россией и ЕС
13:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Брюсселе начались мероприятия в рамках трехсторонних консультаций между Еврокомиссией, Украиной и Россией о транзите российского газа на европейский рынок по территории Украины.

Украинская делегация прибыла в Европейскую комиссию для проведения трехсторонних переговоров (Украина – Россия - ЕК) относительно транзита российского газа по территории Украины после 2019 года.

Это будет четвертый раунд переговоров на политическом уровне о будущем транзита газа через Украину в период после 2019 года. Первый раунд состоялся 17 июля 2018 года, второй - 21 января 2019 года, третий – 19 сентября.

Переговорам в трехстороннем формате будут предшествовать двусторонние консультации европейской стороны сначала с украинскими представителями, потом – с российскими. Непосредственно переговоры начнутся в понедельник в 14.30 по среднеевропейскому времени.

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Переговоры пройдут под председательством вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича. Украинскую делегацию возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. В ее состав входят руководители НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

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Газ, Еврокомиссия, Россия, Газовые переговоры.
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