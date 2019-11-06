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В Киев прибыла оценочная миссия НАТО

В Киев прибыла оценочная миссия НАТО
13:03 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:В отношениях Украины и НАТО будет запущена новая инициатива, которая должна соединить все существующие до сих пор форматы сотрудничества.

В Украину прибыла оценочная миссия НАТО, которая будет готовить рекомендации к отчету о выполнении Украиной Годовой национальной программы (ГНП).

Об этом говорится в заявлении Миссии Украины при НАТО на странице в Facebook.

"6-8 ноября оценочная миссия НАТО встретится с представителями почти всех центральных органов исполнительной власти, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019, которая является основным инструментом подготовки Украины к членству в Альянсе", - говорится в сообщении.

По результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации к отчету о выполнении ГНП-2019, который будет представлен на рассмотрение государств-членов НАТО.

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11 декабря в штаб-квартире НАТО запланировано проведение последнего в текущем году заседания Комиссии Украина-НАТО для представления оценки ГНП-2019 и обсуждения вопросов подготовки ГНП-2020, участие в котором примет вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Напомним, Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP).

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НАТО, Дмитрий Кулеба, Оценочная миссия НАТО.
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