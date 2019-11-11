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Чапутович: Страны иногда злоупотребляют возможностями Интерпола

Чапутович: Страны иногда злоупотребляют возможностями Интерпола
05:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Яцек Чапутович сообщил, что некоторые страны иногда злоупотребляют возможностями Интерпола.

Отдельные страны иногда злоупотребляют правом внесения в базу Интерпола тех или иных лиц, требуя их экстрадиции.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, комментируя задержание Игоря Мазура, передает tvn24.

"Бывает, что порой страны-участницы Интерпола злоупотребляют правом внесения в список. Эти вопросы будут анализироваться, и уполномоченные органы Польши будут принимать решения в соответствии с международным правом", - заявил Чапутович.

Он отметил, что пограничная служба Польши принимала решение о задержании Мазура на основании запроса об экстрадиции со стороны РФ, не зная, кем является это лицо и какую должность он занимает.

Министр заметил, что польские консульские органы изучают вместе с украинской стороной причины внесения Мазура в список Интерпола.

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица в комментарии собственному корреспонденту Укринформа подчеркнул, что задержание ветерана АТО Игоря Мазура на основании запроса России в Интерпол - не первый подобный случай в Польше.

Как сообщал Укринформ, 9 ноября утром в пункте пропуска “Дорогуск” в Польше был задержан по запросу РФ сотрудник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур.

МВД: Россия не выставляла Мазуру "красную карточку" Интерпола

Мазур был руководителем “Правого сектора“ Киевщины и начальником штаба 24-й сотни Самообороны Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. В апреле 2015-го стал командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в Секторе “М“. В ноябре 2016 года, после демобилизации, Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО.

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Польша, МИД, Интерпол, Яцек Чапутович.
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