МВД: Россия не выставляла Мазуру "красную карточку" Интерпола

Новости Украины:Россия выставила на Мазура циркуляр, вместо красной карточки Интерпола.

Для объявления в розыск ветерана АТО, работника Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Игоря Мазура Россия выставила не красную карточку Интерпола, а специальный циркуляр, распространение которого ограничено и о котором могли не знать украинские пограничники и стражи порядка.

Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"На задержанного в Польше украинского ветерана войны из РФ унсовца Игоря Мазура "Тополь" была выставлена не красная карточка Интерпола, которая сразу бросается в глаза нашим полицейским, и пограничникам при пересечении границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативного ориентирования о задержании, распространение которого было ограничено определенными странами", - сообщил Шевченко.

По его словам, учитывая такой механизм объявления в розыск Россией нашего ветерана, есть признаки злоупотребления Уставом Интерпола.

Однако, не исключена и спецоперация с участием российской агентуры, пишет он, объясняя, что "период, когда произошли "преступления", за которые россияне хотят судить "Тополя" охватывает 1994-2000 годы, то есть первая - начало второй чеченских войн.

"Расследование" уголовного производства, по этим фактам датировано у россиян аж 2014 годом, то есть периодом, когда они уже задержали унсовца Карпюка, которого обвиняли в том же. А само циркулярное ориентирование было прислано полякам уже в 2019 году. То есть не исключено, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Игорь "Тополь" приглашен или собирается в ноябре ехать в Польшу, дали знать об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало проинформированность об этом полицейских украинского бюро Интерпола", - отмечает директор департамента коммуникаций МВД.

Несмотря на такие действия России, МВД Украины настойчиво советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые подвергаются риску быть задержанными в третьих странах по псевдообвинениям для последующей выдачи в РФ, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них. Необходимые разъяснения МВД готово предоставлять.

Утром 9 ноября в пункте пропуска "Дорогуск" в Польше был задержан по запросу РФ работник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Игорь Мазур.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Россия в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований граждан Украины. По его словам, РФ нарушила статьи 2 и 3 Устава Интерпола.

Мазур был руководителем "Правого сектора" Киевщины и начальником штаба 24-й сотни Самооборона Майдана во время Революции достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. В апреле 2015 года стал командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в секторе "М".

В ноябре 2016 года, после демобилизации, Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО.