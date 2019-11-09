Волонтер: По запросу РФ в Польше задержан один из основателей "Движения сопротивления капитуляции"

Новости Украины:В Польше задержали ветерана АТО Игоря Мазура

В Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь", сообщается на странице движения в Facebook в субботу.

Причины задержания не указываются.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашему собрату. Но в этой ситуации решительную позицию должно занять наше государство, за свободу, независимость, территориальную целостность которого друг Тополя боролся не один десяток лет", - указывается в сообщении.

Представители движения обратились к Министерству иностранных дел Украины с требованием вмешаться в сложившуюся ситуацию и поспособствовать немедленному освобождению Мазура.

"Польскую сторону призываем прекратить выполнять российские инструкции - Москва это не оценит. Ведь может случиться, что российская сторона поступит с польскими гражданами так же, как польская поступила с Игорем Мазуром", - призвали в "Движении сопротивления капитуляции".

В свою очередь волонтер, член УНА-УНСО Назар Приходько заявляет, что Мазура задержали по запросу РФ.

"По запросу РФ в Польше задержан Игорь Мазур "Тополя"!!!! Легенду современного Националистического движения, моего Друга и Побратима … Жена подтвердила факт задержания. Буду держать вас в курсе событий! Посол Украины в Польше, Андрей Дещица - подтвердил данную информацию моим источникам … Игорь ехал на конференцию по приглашению вице-маршалка Польши", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.