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"Движение сопротивления капитуляции" представило альтернативный план достижения мира

"Движение сопротивления капитуляции" представило альтернативный план достижения мира
16:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Презентованный документ написали авторитетные украинские дипломаты.

Стратегический совет "Движения сопротивления капитуляции" представил "Украинскую доктрину безопасности и мира", которая содержит альтернативный план мирного урегулирования и стратегические направления обеспечения устойчивой безопасности Украины.

Презентация состоялась в Украинском кризисном медиацентре.

"Это фундаментальный документ, в котором есть несколько частей. Первая часть это фактически диспозиция сторон, или квалификация обстоятельств, событий, ситуаций, которые мы имеем. Вторая часть это, собственно говоря, план мирного урегулирования. Но план мирного урегулирования не такой, который противоречит Конституции, законодательству Украины, международному праву и международным стандартам ... Дальше есть блок санкционный, блок консолидированной претензии, и дальше такие магистральные стратегические приоритеты для украинской власти, на чем нужно базироваться, чтобы Украина получила прочный мир и постоянную безопасность", - рассказал во время презентации сокоординатор ДСК Михаил Бесараб.

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Дипломат и эксминистр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко отметил, что насущная необходимость нынешней власти - понимание того, что с Москвой у нас будут игры или наравне или в поддавки, потому что это та страна, которая не может функционировать иначе.

"Любой мир может быть только на справедливой основе. Мир, который заключается под давлением, является началом подготовки к новой войне ... Мы не можем ставить обе страны в одну и ту же рамку, на одни и те же чаши весов. Есть страна-агрессор, которая совершила акт вооруженной агрессии, и есть страна - жертва этой агрессии. Поэтому когда нам рассказывают, что обе стороны обязаны, это нонсенс с точки зрения международного права и здравого смысла", - сказал он.

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Доктрина состоит из пяти разделов: Квалификация вооруженной агрессии России как тяжкого международного преступления; Украинский план мирного урегулирования; Усиление международных санкций; Консолидированная претензия Украины к России; Стратегия для укрепления обороноспособности Украины.

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Документ подписали известные политики, ученые и дипломаты Владимир Василенко, Роман Безсмертный, Вячеслав Брюховецкий, Михаил Гончар, Иосиф Зисельс, Сергей Квит, Даниил Лубкивский, Владимир Огрызко.

Ознакомиться с документом можно здесь.

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Россия, Донбасс, Михаил Гончар, Вячеслав Брюховецкий, Владимир Огрызко, Роман Безсмертный, Сергей Квит, Владимир Василенко, Даниил Лубкивский, Иосиф Зисельс, Формула Штайнмайера, Движение сопротивления капитуляции, ДСК.
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