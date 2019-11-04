Разведение сил на участке Петровское-Богдановка: украинская сторона направила письмо в ОБСЕ

Новости Украины:Украинская сторона готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при условии отсутствия обстрелов.

Разведение войск на участке №3 Петровское-Богдановка начнется 8 ноября, если не будет нарушен режим тишины в течение последних семи дней.

Об этом во время брифинга заявил руководитель ООС Владимир Кравченко.

"Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, 7 (ноября) - приступаем, 8 (ноября) - фактически разводимся (начинаем процесс разведения - ред.), если не будет нарушения режима тишины", - заявил Коваленко.

В то же время он назвал провокацией заявления оккупационных войск и сигнальные ракеты, которые были выпущены в Петровском якобы как символ начала процесса отвода войск.

В свою очередь, руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский уточнил, что разведение войск на участке Петровское-Богдановка состоится исключительно после соблюдения 7 дней тишины с момента последнего обстрела.

"Поскольку крайние обстрелы были и 29, и 30 числа, что было подтверждено в отчете СММ ОБСЕ за 31 октября, поэтому, начиная с 30 числа, по завершению 7 дней - это будет 6 ноября ... 7 числа проходит верификация прекращения огня в течение 7 дней и сообщение СММ ОБСЕ, и с 12.00 8 ноября Вооруженные силы при соблюдении прекращения огня смогут практически начать мероприятия разведения сил и средств на этом участке разведения", - заявил Борщевский.

Он напомнил, что на сегодняшний день полностью завершены мероприятия по разведению сил и средств на участке разведения №1 в Станице Луганской, продолжается выполнение мероприятий второго этапа разведения сил и средств на участке разведения №2 "Золотое", а также выполняется комплекс мероприятий по стабилизации режима прекращения огня на участке №3 "Петровское-Богдановка".

Как сообщалось ранее, по данным отчета СММ ОБСЕ от 31 октября, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований РФ в пределах участка № 3 "Петровское" зафиксировано 30 октября 2019 года.

Штаб ООС отмечает, что согласно Минским договоренностям условием начала разведения сил и средств является верификация СММ ОБСЕ соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток.