Разминирование у Золотого: сколько это продлится

Новости Украины:Разминирование в районе разведения сил у Золотого продлится до 9 ноября.

Согласно графика, в районе разведения сил у Золотого-4 Луганской области до 9 ноября продлится техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Сейчас проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами (по графику продлится до 9 ноября)", - говорится в сообщении штаба ООС.

Как сообщалось ранее, 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил в Золотом-4 в Луганской области практически завершилось. При этом дату разведения сил и средств в Петровском Донецкой области должны пересмотреть из-за обстрелов 30 октября.

Сегодня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получила сообщение о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе Золотого.