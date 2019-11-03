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Разминирование у Золотого: сколько это продлится

Разминирование у Золотого: сколько это продлится
19:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Разминирование в районе разведения сил у Золотого продлится до 9 ноября.

Согласно графика, в районе разведения сил у Золотого-4 Луганской области до 9 ноября продлится техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Сейчас проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами (по графику продлится до 9 ноября)", - говорится в сообщении штаба ООС.

Как сообщалось ранее, 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил в Золотом-4 в Луганской области практически завершилось. При этом дату разведения сил и средств в Петровском Донецкой области должны пересмотреть из-за обстрелов 30 октября.

День в ООС: ранен украинский военнослужащий

Сегодня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получила сообщение о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе Золотого.

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Донбасс, Разминирование, Золотое, ООС.
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