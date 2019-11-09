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Суббота, 09.11.2019
Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
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Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют

Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
19:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МВД

Новости Украины:Аваков говорит РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев, сообщила пресс-служба МВД.

По его словам, РФ возбудило статьи 2 и 3 устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

"РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате этого погибли и тяжело травмированы несколько российских военнослужащих", - отметил Аваков, комментируя задержание польскими органами на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск гражданина Украины Игоря Мазура.

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Министр подчеркнул, что основанием для задержания стало опубликованное РФ в информационной системе Интерпола ориентирования о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию.

Аваков отметил, что МВД Украины "немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке РФ неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины, а также компетентных органов Польской Республики к факту грубого нарушения россиянами устава и правил Интерпола, а также других норм международного законодательства".

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"МВД надеется на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которая полностью сфабрикованным в угоду Кремлю", - отметил Аваков.

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Польша, Россия, Арсен Аваков, Игорь Мазур.
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