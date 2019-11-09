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Задержание ветерана АТО в Польше: в МИД говорят, что консул смог встретиться с Мазуром

Задержание ветерана АТО в Польше: в МИД говорят, что консул смог встретиться с Мазуром
17:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинский консул встретился с задержанным в Польше ветераном АТО Мазуром.

В Польше украинский консул встретился с задержанным по запросу Российской Федерации активистом и добровольцем Игорем Мазуром.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"Консул Украины безотлагательно выехал к месту задержания гражданина Украины, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию, а также обсудили вопросы адвокатской защиты. Прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины", - подчеркнул Кирилич.

Как сообщалось ранее, "Движение сопротивления капитуляции" сообщило о задержании одного из основателей движения и ветерана АТО Игоря Мазура. 

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Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что к добровольцу не допускают консула и не дают адвоката.

В этой связи она призвала Министерство иностранных дел Украины максимально способствовать освобождению Мазура - украинского общественного активиста и участника российско-украинской войны на Донбассе.

Игорь Мазур – заместитель главы УНА-УНСО, глава Киевской организации партии, глава политсовета партии. Во время Оранжевой революции был одним из руководителей охраны палаточного городка на Майдане Независимости. Принимал участие в автопробеге "Поезд дружбы" в Крым и на Донбасс в декабре 2004 года.

Руководил "Правым Сектором" Киевской области и штабом 24 Сотни самообороны Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 года принимал участие в боевых действиях в зоне Антитеррористической операции. С апреля 2015 года вошел в состав Вооруженных сил Украины, занимал должность командира роты, заместителя начальника штаба разведывательного батальона в Секторе "М". После демобилизации в ноябре 2016 года стал заместителем главы партии УНА-УНСО и заместителем главного командира Украинской Националистической Самообороны. С июня 2017 года также возглавляет общественную организацию "Межиморье", которая пропагандирует сотрудничество стран Балто-Черноморского региона – Украины, Грузии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

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Польша, Россия, МИД, Игорь Мазур, Василий Кирилич.
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