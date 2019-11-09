"Северный поток-2": реакция Украины на провал голосования в Бундестаге

Новости Украины:Посол Украины призывает немецких коллег взять паузу в этом непростом вопросе, чтобы разобраться во всех нюансах.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии самой популярной газете Германии Bild озвучил позицию относительно отсрочки голосования за поправки, которые бы позволили проекту "Северный поток-2" обойти газовую директиву ЕС. Комментарий размещен на сайте посольства Украины в ФРГ.

"Украина призывает Немецкий Бундестаг и Правительство использовать паузу в несколько дней для того, чтобы заснять все предостережения в отношении этого важного законопроекта и чтобы максимально учесть безопасно-политические интересы Украины и других задействованных при этом партнеров в Европе. "Северный поток-2" остается "геополитическим проектом", что несет чрезвычайные риски для европейской безопасности и ставит под большую угрозу экономическое развитие Украины", - сказал Мельник в комментарии изданию.

Отметим, что по информации издания, голосование в Бундестаге провалилось в 2:08 ночи.

Так, сообщается, что в 01:51 прошло первое голосование за законопроект "Большой коалиции", содержащий положение, которое не позволило бы "Северному потоку-2" стать субъектом права ЕС с помощью Газовой директивы. Партии ХДС/ХСС, СДПГ и Свободные демократы выступили за, Зеленые и Альтернатива для Германии - против, Левые воздерживаются.

В 2:08 вице-президент Бундестага Ханс-Петер Фридрих объявил: "Проголосовали 133 депутата. Но для кворума необходимо 355 голосов. Кворума на заседании нет".

Как сообщило издание, новое голосование состоится предварительно через две недели.

Напомним, 6 ноября газета Bild сообщила, что правящая коалиция внесла изменения в законопроект, смягчив в соответствующей статье пункт о том, что действие директивы касается газопроводов, построенных после мая 2019 года. Предлагается сделать главным условием для исключения из газовой директивы не сроки завершения проекта, а дату инвестиций в него, отмечает издание.