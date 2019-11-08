"Северный поток-2": Польша оштрафовала дочернюю компанию Engie на 45 млн долларов

Новости мира:Компанию оштрафовали из-за того, что та отказалась сотрудничать в расследовании строительства "Северного потока-2".

Антимонопольный комитет Польши (UOKiK) оштрафовал на 44,6 млн долл. Engie Energy, дочернюю компанию французской Engie, за неучастие в разбирательстве по делу о финансировании строительства газопровода "Северный поток-2" российским "Газпромом" и еще несколькими финансовыми партнерами.

Об этом сообщает польское издание Biznesalert.

Отмечается, что сегодня UOKiK наложил штраф в размере 172 млн злотых на компанию Engie Energy, зарегистрированную в Швейцарии, по причине неучастия в разбирательстве.

"Мы запросили у компании документы и данные о контрактах, заключенных с "Газпромом"… Компания настойчиво и необоснованно отказывалась предоставить нам запрошенные документы и материалы. Это вызвало значительную задержку в проведении расследования", - цитирует издание президента UOKiK Марека Неччука.

Также сообщается, что антимонопольный регулятор продолжит свое расследование нарушения "Газпромом" и финансовыми партнерами Nord Stream 2 законодательства о конкуренции.

Антимонопольный комитет Польши анонсировал, что объявит о самом высоком за всю историю работы органа штрафе для компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток-2".

В мае 2018 года орган возбудил дело против "Газпрома" и пяти международных организаций, ответственных за финансирование газопровода "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода планируется завершить до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Учредителем компании Nord Stream 2 AG является "Газпром". Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

Источник: https://biznesalert.pl/uokik-kara-enegie-nord-stream-2-energetyka.