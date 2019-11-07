Выведение Nord Stream 2 из-под законодательства ЕС оспорят в суде

Новости Бизнеса:Шаги Германии по выводу газопровода Nord Stream 2 из-под действия обновленной газовой директивы ЕС в случае принятия соответствующего решения будут обжалованы в суде ЕС.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка на брифинге в рамках конференции "Торговые войны: искусство защиты".

"По большому счету, инициатива Германии относительно Nord Stream 2 и газопроводов идет не совсем в том направлении, которое закладывала Европейская комиссия, поэтому я не думаю, что это будет очень одобрительно воспринято. И тоже надо понимать, что все равно речь идет об имплементации директивы. Европейская комиссия имеет довольно весомый голос в этом вопросе, и у нее есть достаточно четкая позиция, каким образом должен быть внедрен этот проект (Nord Stream 2 - ред.)", - сказал Качка.

По его мнению, максимум, чего достигнет Германия, "таким возможно, определенным саботажем", - это долговременных судебных процедур, которые так же заблокируют Nord Stream 2, и он будет в ситуации "тотальной неуверенности".

В ответ на уточняющий вопрос, Качка отметил, что эти судебные иски к правительству Германии могут инициировать Европейская комиссия, Польша, Украина и "многие другие".

В этом контексте он напомнил недавнее решение Германии увеличить долю транспортировки российского газа в трубопроводе Opal, которое затем было отменено в судебном порядке, так как не был учтен общеевропейский интерес.

"По большому счету, все понимают, что "битва" за Nord Stream 2 - это "битва" за старую модель газового рынка, которая все равно умирает, и это очевидно для всех. Здесь в пользу нам играет то, что мы, как ни странно, из-за кризисных явлений намного динамичнее и привлекательнее для европейского газового рынка, модернизируется. Россия в этом смысле является определенным динозавром, который болезненно умирает. То, что он будет драться, - очевидно, но это не значит, что это успешная стратегия для них. Для них на самом деле более успешной стратегией было бы расслабиться и жить по европам ским правилам на этом рынке", - убежден Качка.

Как сообщалось, немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод Nord Stream 2 от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.

Проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию - на уровне с уже имеющимся "Северным потоком". Его запланированная мощность - 55 млрд кубометров газа ежегодно, длина - более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Газопровод строит российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2 из-за возможной потери статуса транзитной страны. Кроме того, противниками Nord Stream 2 являются США, Польша и страны Балтии - они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В то же время в Германии заявляют, что проект является экономическим, а не политическим.