Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины

Новости Украины:Если строительство Северного потока 2 не завершат до конца года, это даст шанс для Украины в лучших переговорах с Газпромом.

Строительство Nord Stream 2 не будет завершено до конца года несмотря на согласие Дании, и это может дать Украине шанс на лучшую переговорную позицию с Газпромом относительно транзита газа.

Такое мнение в комментарии собственному корреспонденту Укринформа выразил польский эксперт по энергетическим вопросам, главный редактор издания BiznesAlert Войцех Якубик.

"Датчане дали согласие на его создание, но это не значит, что проект Nord Stream 2 будет готов к концу 2019 года. Его реализация может задержаться вплоть на полгода ввиду того, что объединение немецкого и датского отрезков газопровода может состояться только весной", - отметил Якубик.

По его словам, тот факт, что этот проект не будет готов к концу года, дает лучшую переговорную позицию для Украины в переговорах с Газпромом, ведь россияне не смогут отказаться от украинского пути, а потребуется какое-то транзитное соглашение.

С другой стороны, как отметил Якубик, россияне затягивают переговоры с Еврокомиссией и Украиной, а также ведут двусторонние переговоры с Германией, ожидая завершения Nord Stream 2 и начало поставок газа через этот газопровод, чтобы улучшить свою переговорную позицию.

"Сейчас идет своеобразное соревнование со временем. Лучшее, что может сделать Украина, - это завершить реформы и заставить Газпром при поддержке Еврокомиссии подписать контракт, который будет соответствовать европейскому законодательству и который будет защищать украинскую сторону от действий российского монополиста", - констатировал польский эксперт.

Якубик убежден, что Россия в свою очередь попытается использовать непонятную ситуацию в конце года, когда завершится нынешний контракт, но произойдет затягивание с подписанием нового на транзит газа, что отразится на перерыве в поставках газа. И хотя все стороны технически готовы к такому развитию событий, это может быть очередным инструментом политического давления в комплексных переговорах России с Украиной, в том числе и о будущем Донбасса, отметил он.

"И худшее, что могло бы сейчас сделать Украина, это - пойти на какие-то двусторонние договоренности с Россией, искушаясь на дешевый российский газ, который номинально будет дешевле, но в долгосрочной перспективе обернется дорогостоящей зависимостью от России", - констатировал эксперт.

По убеждению Якубика, Россия также хочет склонить Украину, чтобы та прекратила все арбитражные процессы против российского газового монополиста.

"Известно, что Россия уже проиграла дело в суде и может проиграть следующие. Поэтому она хочет решить эту проблему пакетно, чтобы несмотря на проигрыши в суде не платить штраф. В этом, собственно, заключается стиль переговоров россиян: все смешать, застать другую сторону врасплох и заставить ее пойти на уступки", - подчеркнул он.

Якубик отметил, что Еврокомиссия должна оказать поддержку Украине, а такие члены ЕС, как Германия либо Венгрия, не должны вести самостоятельной энергетической политики в отношении России, что ослабляет позицию Украины.

Напоминаем, энергетическое агентство Дании (ЭАД) 30 октября выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода Nord Stream 2 на территории датских территориальных вод в Балтийском море.

Дания оставалась последней страной, которая не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

Проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему Nord Stream. Предполагается, что мощность второй ветки Nord Stream 2 составит 55 млрд кубометров газа ежегодно, протяженность - более 1,2 тыс. км.

Газопровод строит российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Планировалось завершить проект к концу 2019 года.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2. Кроме того, противниками Nord Stream 2 являются США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС в таком случае подсядет на российскую газовую иглу. Президент США Дональд Трамп угрожал заблокировать проект санкциями.