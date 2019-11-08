Самые большие штрафы: Антимонопольное управление Польши анонсировало санкции по "Северному потоку-2"

Новости Украины:В Антимонопольном управлении считают, что в вопросе строительства "Северного потока-2" не обошлось без сговора.

Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) планирует объявить в пятницу о самом высоком в своей истории штрафе по делу о строительстве газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2").

Об этом сообщает польское издание Biznes Alert.

"UOKiK в приглашении для журналистов анонсировал, что на пресс-конференции будет объявлено последнее решение главы UOKiK по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2", а также самый высокий штраф для компании в истории UOKiK", - говорится в публикации.

Как отмечается, в мае 2018 года Антимонопольный орган Польши начал следствие по делу о возможном сговоре относительно строительства "Северного потока-2".

Согласно польским законам, максимальный штраф, который UOKiK может наложить на компанию за нарушение антимонопольного законодательства, может составлять 10% от оборотов компании в году перед принятием решения о нарушении прав конкуренции.

Как сообщалось, проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему Nord Stream. Предусматривается, что мощность второй ветки Nord Stream 2 составит 55 млрд кубометров газа ежегодно, протяженность - более 1,2 тыс. км.

В конце октября Энергетическое агентство Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода на территории датских территориальных вод в Балтийском море. Дания была последней страной, которая не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Планировалось завершить проект к концу 2019 года.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2. Кроме того, противниками Nord Stream 2 являются США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС в таком случае подсядет на российскую газовую иглу. Президент США Дональд Трамп грозил заблокировать проект санкциями.